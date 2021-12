La definizione e la soluzione di: Le maglie delle catene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANELLI

Curiosità : Le maglie delle catene

Le catene da neve sono speciali catene che si applicano tramite un sistema di ganci alle ruote motrici a contatto con gli pneumatici di un veicolo, per ... Significato anelli

on line ANELLO 1. Un ANELLO è un cerchietto di metallo, per lo più prezioso, che si porta infilato in un dito anello anelli di fumo anello debole anello del pescatore? anello di congiunzione anello mancante anello stradale circuito ad anello compare d’anello? dare l’anello mettere l’anello inventare. Finestra di approfondimento Invenzioni e scoperte - I. significa «dar vita a qualcosa che prima non esisteva». Sia il verbo sia il sost. der. invenzione vengono spesso usati per il termine invenzione non può riferirsi mai a cose preesistenti: l’invenzione degli anelli di Saturno vorrebbe dire, infatti, che gli scienziati hanno ingannato l’umanità riguardo Definizione Treccani

Altre definizioni con maglie; delle; catene; Concludono le maniche lunghe di camicie e maglie ; Lo sono le maglie dei campioni del mondo di ciclismo; Sulle maglie degli atleti azzurri; Ha il nome sulle maglie dei calciatori; La M delle auto GM; La sensibilità delle dita; Un tasto delle calcolatrici; Il rumore delle onde; L umanoide alle catene di montaggio; Forma le cascatene di Tivoli; Venivano vendute in catene ; Proteina globulare che polimerizza e forma catene ; Cerca nelle Definizioni