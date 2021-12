La definizione e la soluzione di: Un luogo su Internet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Internet. L'origine di Internet risale agli anni sessanta, su iniziativa degli Stati Uniti d'America, che misero a punto durante la guerra fredda un nuovo ...

sito1 agg. dal lat. situs, propr. part. pass. di sinere «lasciare», letter. – Posto, collocato, situato; usato ancora nel linguaggio burocr. e notarile, nella descrizione di beni immobili: un terreno s. in località ; una casa s. in via di Ripetta. Anticam. anche con valore verbale: una colonna sito¹ agg. dal lat. situs, propr. part. pass. di sinere 'lasciare', burocr. - che si colloca, si situa in un determinato luogo, con la prep. in: una casa s. in via Garibaldi collocato, posizionato, posto, situato, burocr. ubicato. Definizione Treccani

