È lunga per l insonne

l'insonnia dovesse prolungarsi per più di alcune notti di seguito può divenire "cronica" e causare un debito di sonno che è estremamente nocivo per la ... Significato nottata

nottata s. f. der. di notte. – Lo spazio di una notte: le lunghe n. invernali; avuto una buona n., una n. agitata; perdere la n., fare n. bianca, passare la notte senza dormire; anche semplicem. fare nottata, soprattutto di chi assiste un infermo, o lavora di s. f. der. di notte. - lo spazio di una notte, spec. in rapporto alle condizioni meteorologiche, alla sua durata, alle condizioni e circostanze del vivere umano: una n. piovosa ? serata. ? Espressioni: fare la nottata trascorrere la notte senza poter dormire, per lavoro o per altri motivi fam. fare la notte, passare la notte in bianco, vegliare. Definizione Treccani

