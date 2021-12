La definizione e la soluzione di: La luna inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MOON

Curiosità : La luna inglese

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Luna (disambigua). La Luna è l'unico satellite naturale della Terra. Il suo nome proprio viene ... Significato moon

‹mùun bùut› locuz. ingl. (propr. «stivale lunare»; pl. moon boots ‹ bùuts›), usata in ital. come s. m., spec. al plur. (e per lo più con pronuncia ‹munbùt›). – Nome commerciale (propriam., marchio registrato) di un tipo di stivali doposcì, imbottiti in materiale isolante, ispirato alle calzature Definizione Treccani

Altre definizioni con luna; inglese; Lavora nei luna park; Tipici dolci sfogliati a mezzaluna per colazione; Richiamo del lupo alla luna piena; E presente in molti luna park; Per esempio chi parla italiano, inglese e francese; La cantante inglese di Electricity e One kiss; La band inglese di Phil Collins e Peter Gabriel; Un capo, una guida... all inglese ing; Cerca nelle Definizioni