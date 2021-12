La definizione e la soluzione di: Lotteria privata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RIFFA

Curiosità : Lotteria privata

Riffa – Lotteria privata i cui premi sono degli oggetti Riffa – reato previsto dal codice penale italiano Riffa – città del Bahrein Riffa - antica unità ... Significato riffa

riffa1 s. f. etimo ignoto; cfr. spagn. rifar, v. riffa r.; con le sue r. è proprio odioso. Più com., anche fuori di Toscana, la locuz. avv. di riffa, di prepotenza, a tutti i costi, con implicita l’idea del puntiglio e del sopruso: c’è riffa¹ s. f. etimo ignoto; cfr. sp. rifar 'contendere, litigare', tosc. - atto violento, da prepotente prepotenza, sopruso. ? Locuz. prep.: di riffa in modo arrogante dispoticamente, prepotentemente, tirannicamente; fam., di riffa o di raffa a ogni costo, a tutti i costi, necessariamente, per amore o per forza, volente o nolente. Definizione Treccani

