La definizione e la soluzione di: Lo è la lotta fra due forze ineguali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : IMPARI

Curiosità : Lo e la lotta fra due forze ineguali

mondiale in due blocchi. Guido La Barbera, fra gli attuali dirigenti di Lotta Comunista, afferma che lo stalinismo superò una debolezza intrinseca e cronica ... Significato impari

ìmpari (ant. impàri) agg. dal lat. impar -aris, comp. di in-2 e par «pari, uguale». – 1. Non pari, quindi disuguale: Gierusalem sovra duo colli è posta D’i. altezza (T. Tasso); più esplicitamente, inferiore: il nostro esercito era i. di forze, di numero; essere i. al compito affidato. 2. Che è in CATEGORIA: MILITARIA impari 'impari agg. dal lat. impar -aris. - 1. a. che non è uguale a un'altra cosa, con valore assol.: le nostre forze sono i. ant. differente, difforme, diseguale, dispari, ineguale. pari, uguale. b. che non è pari perché è meno di qualcun'altro o di qualcos'altro, con le prep. di, a: Definizione Treccani

Altre definizioni con lotta; forze; ineguali; Pettinatura che ricorda una calotta ; Parlotta re sommesso di sottofondo; La Alotta che cantò Non amarmi con Aleandro Baldi; Sono in lite e in lotta ; Nome delle forze Armate tedesche dal 1935 al 1946; Un appartenente alle forze armate; Perdere la pazienza o le forze ; È combattuta quotidianamente dalle forze dell'ordine; Cerca nelle Definizioni