Soluzione 3 lettere : LIT

Curiosità : Lire italiane

dal valore di 5, 20 e 40 lire italiane che per composizione, peso e diametro erano uguali alle lire sabaude. Le 5 lire italiane vennero coniate nella zecca ... Significato lit

Lit. – Grafia abbreviata di lire italiane, usata un tempo al posto della più com. abbreviazione L., nei listini di cambio o in altre scritte e pubblicazioni economiche e amministrative, soprattutto per distinguere espressamente la moneta italiana da quella di altri paesi. wagon-lit vagõ'li, it. vagon'li locuz. m., fr. comp. di wagon 'vagone, vettura' e lit 'letto', traduz. dell'ingl. sleeping car, usata in ital. come s. m. - ferr. veicolo ferroviario dotato di letti carrozza o vagone letto, sleeping car. Definizione Treccani

