Soluzione 8 lettere : TRATTINO

Curiosità : La lineetta di unione

numerici hanno tutti la stessa larghezza della lineetta enne che perciò può essere usata al posto della lineetta cifra in TEX. La lineetta enne (–), anche ... Significato trattino

trattino s. m. dim. di tratto2. – Breve lineetta che, in tipografia e nella scrittura, serve a dividere una parola o segni (e in questo caso si lascia per lo più uno spazio prima e dopo il trattino; per es.: la regione Trentino - Alto Adige ; n. Nizza 1807 - m. Caprera 1882 (dando le date di trattino s. m. dim. di tratto². - tipogr. breve linea usata per dividere una parola in fin di riga, per unire gli elementi di una parola composta, ecc. lineetta, trait-d'union, tratto. Definizione Treccani

