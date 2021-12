La definizione e la soluzione di: La linea del governo in relazione agli altri Stati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : POLITICA ESTERA

Curiosità : La linea del governo in relazione agli altri Stati

formalmente il governo sovietico, Gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica stabilirono relazioni diplomatiche solo a partire dal novembre del 1933. Stati Uniti e ... Significato politica%20estera

POLITICA 1. La POLITICA è l’arte di governare, cioè scrivere, discutere di p.; p. interna, estera, internazionale). 2. In senso più concreto p.). 5. In senso più ampio, il termine politica si usa per indicare il modo in cui si direttiva s. f. femm. sost. dell'agg. direttivo. - 1. a. documento che indica il modo di regolarsi, spesso al plur.: dare, ricevere d.; attenersi alle comuni disposizione, legge, ? norma, ordinanza, ? regola. 2. estens. modo di agire: le d. in politica estera falsariga, indirizzo, linea di condotta, orientamento. Definizione Treccani

Altre definizioni con linea; governo; relazione; agli; altri; stati; Tale è la linea sospesa; I voli non di linea ing; I CCCP... lo erano alla linea ; linea minore che tocca due punti su una superficie; Quello legislativo è come una legge del governo ; Si risolve formando il nuovo governo ; Maresciallo di Francia capo del governo di Vichy; Lo consulta il governo ; Interruzione di una relazione incrinata; L'utile relazione con una persona influente; Una relazione ... della bici; La relazione medica sullo stato del paziente; Un onorificenza ambita dagli imprenditori; Il tamburello di cartapecora con i sonagli ; Squadra di calcio di Liverpool con magli a blu; Teatro della battagli a tra Genova e Pisa del 1284; Il pesci che si attaccano agli altri pesci; Provenienti da altri lidi; Individualismo, disinteresse per gli altri ; Si dice di chi parla degli affari degli altri ; I padri che istituirono gli stati Uniti; Lo sono stati Mark Spitz e Jenny Thompson; Un idroplano che sfrutta la spinta idrostati ca; Poliziotti appostati per controllare un luogo; Cerca nelle Definizioni