La definizione e la soluzione di: E lieto a ogni nascita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : EVENTO

Curiosità : E lieto a ogni nascita

Nascita di una nazione (The Birth of a Nation) è un film muto diretto da David Wark Griffith e immesso nel circuito cinematografico l'8 febbraio 1915. ... Significato evento

evènto s. m. dal lat. eventus -us, der. di evenire degli e.; Avverso al mondo, avversi a me gli e. ( Foscolo ); Con l’agile speme precorre l’evento, E sogna la fine del duro servir (Manzoni); in ogni e., per qualunque o qualsiasi e evento e'v?nto s. m. dal lat. eventus -us, der. di evenire 'accadere, riuscire'. - 1. ciò che è avvenuto o che potrà avvenire: essere in attesa degli e. non com. . ? accidente, incidente, vicenda. ? Espressioni: eufem., lieto evento nascita, parto. 2. massm. per influsso dell'ingl. event, espressione artistica che attira il pubblico: e Definizione Treccani

