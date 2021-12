La definizione e la soluzione di: Libro sacro dei Maomettani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CORANO

Curiosità : Libro sacro dei Maomettani

si è evoluta nel corso dei secoli, fino a trasformare i musulmani in "maomettani"; credenza questa parzialmente diffusa anche nel secolo ventesimo - possibilmente ... Significato corano

corano (o Corano) s. m. dall’arabo qur’an «lettura, recitazione liturgica», e quindi anche il testo recitato. – Libro sacro dell’islamismo, costituito dall’insieme delle rivelazioni che Maometto affermò essere a lui venute da Dio; scritto in lingua araba, è composto in prosa rimata e si divide in versetto ver'set:o s. m. dim. di verso². - 1. non com. breve verso di una poesia lett. versicolo. 2. estens., relig. ciascuno dei brevi membri in cui sono tradizionalmente suddivisi la Bibbia e il Corano con riferimento al Corano sura. Definizione Treccani

