La definizione e la soluzione di: Libretto di __ e manutenzione, in auto.

Soluzione 3 lettere : USO

Curiosità : Libretto di __ e manutenzione, in auto

di un dettagliato libretto d'istruzioni. La maggior parte dei produttori raccomanda che il consumatore finale esegua la manutenzione settimanale. Le unità ... Significato uso

u?o1 agg. dal lat. usus, part. pass. di uti camminato avea e u. non era di digiunare (Boccaccio); quella man con che era a tenere uso La clava ponderosa, or torce un fuso (Poliziano); quando le città o le provincie sono use uso¹ 'uzo agg. dal lat. usus, part. pass. di uti 'usare', lett. - che ha una determinata abitudine, con la prep. a: non sono u. a servire e ? USATO agg. 2. a. Definizione Treccani

