La definizione e la soluzione di: Le... sorgenti dell Adda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AD

Curiosità : Le... sorgenti dell Adda

l'Ecomuseo Adda di Leonardo da Vinci. L'Adda nasce in Val Alpisella nelle Alpi Retiche, dove alla quota di 2 122 metri si trova la sorgente omonima. Dopo ... Significato ad

ad-. – Forma originaria del pref. a-1, che nei composti italiani è presente soltanto davanti a vocale (ad-escare, ad-operare, ad-unghiare), oltre che davanti a d- (ad-dolcire, ad-domesticare), mentre negli altri casi la d- normalmente si assimila (affiorare, ad-. - Forma originaria del pref. a-¹, che nei composti italiani è presente soltanto davanti a vocale ad-escare, ad-operare, oltre che davanti a d- ad-dolcire, ad-domesticare, mentre negli altri casi la d- normalmente si assimila affiorare, approfittare. Definizione Treccani

