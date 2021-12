La definizione e la soluzione di: Lavora rischiando scosse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ELETTRICISTA

Curiosità : Lavora rischiando scosse

verificata una scossa di magnitudo 4.2 con epicentro a San Possidonio. Queste scosse sono state seguite da uno sciame sismico con scosse di magnitudo variabile ... Significato elettricista

elettricista s. m. e f. der. di elettrico (pl. m. -i). – Operaio specializzato che esegue o ripara impianti o apparecchi elettrici per uso pubblico o privato, per forza motrice o per illuminazione, e provvede alla diramazione, agli allacciamenti e alla manutenzione delle linee. Hanno denominazioni CATEGORIA: MESTIERI E PROFESSIONI lavorare lat. laborare, der. di labor -oris 'fatica, lavoro' io lavóro, ecc.. - ¦ v. intr. aus. avere 1. impiegare le forze fisiche e della mente nell'esercizio 3. svolgere una determinata mansione, con la prep. da e il compl. predicativo: l. da elettricista essere ø, fam. fare ø. 4. a. mecc., tecn. riferito a macchine o parti Definizione Treccani

