La definizione e la soluzione di: Un laterizio per il muratore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MATTONE

Curiosità : Un laterizio per il muratore

Grafiche Pacini, 1983 Pavan L., Saverio Muratori - Sede Enpas di Bologna, 1952-57, in 'Costruire in Laterizio', n. 127, gennaio/febbraio 2009 leggere ... Significato mattone

mattóne s. m. prob. der. del lat. maltha: v. malta. – 1. ; muro di un m. (o di due teste), grosso quanto un mattone nella sua lunghezza; fabbrica di mattoni; cottura dei mattoni. In locuzioni dell’uso fam. (oggi poco com. e region. tosc CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – ARALDICA E TITOLI NOBILIARI mattone ma't:one s. m. prob. der. del lat. maltha 'malta'. - 1. edil. materiale di forma quadrangolare, formato da argilla e cotto al forno, usato nella costruzione solai e sim.: m. pieni, forati non com. bricchetta, bricco. ? laterizio. ? blocchetto, foratino. 2. fig., fam. libro, spettacolo, film e sim., noiosi ? MATTONATA 2. Definizione Treccani

Altre definizioni con laterizio; muratore; Un laterizio ... sul tetto; Un comune laterizio ; Un laterizio ricurvo; Arnese del muratore ; In testa al muratore ; Capo__: è un esperto muratore ; La usa il muratore per distribuire il cemento; Cerca nelle Definizioni