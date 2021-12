La definizione e la soluzione di: Si lasciano sulla neve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ORME

Curiosità : Si lasciano sulla neve

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Neve (disambigua). La neve, in meteorologia, è un tipo di precipitazione atmosferica nella forma ... Significato orme

tràccia s. f. der. di tracciare (pl. -ce). – 1. t. luminosa nell’aria. 2. a. Ognuna delle orme lasciate dai passi di uomini e di animali: seguire le t. di qualcuno, seguirne le orme, e fig. emularne l’esempio. b. In CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA traccia 'trat?:a s. f. der. di tracciare pl. -ce. - 1. a. segno lasciato nel terreno da qualcosa che vi passa sopra o attraverso, che vi poggia con forza: le t. di qualcuno ripetere l'esperienza di qualcuno che si considera un modello seguire le orme o la scia. ? emulare ø, ispirarsi a. b. estens. elemento di qualsiasi genere Definizione Treccani

Altre definizioni con lasciano; sulla; neve; Si lasciano fra riga e riga; lasciano lunghi solchi; lasciano insieme l altare; Le lasciano i motoscafi; Spiccano sulla pelle chiara; Il bianco sulla lavagna; Cittadino di un principato sulla Costa Azzurra; Si svolge sulla passerella; Una tessera per i campi di neve ; Uno slalom sulla neve ; Le loro sedute sorvolano distese di neve ; Una vacanza sulla neve : settimana __; Cerca nelle Definizioni