Curiosità : E lambita dal fiume

Bassa Veronese (zona del quartiere Case Nuove e della frazione Mambrotta), è lambita dal fiume Adige ed è la zona più antropizzata ed urbanizzata, anche ... Significato riva

riva s. f. lat. ripa «riva del fiume» e per estens., ma non com., anche «spiaggia, riva del mare». – 1. La gravosa mia vita, Che, s’altri non l’aita, Ella fia tosto di suo corso a riva (Petrarca), sarà giunta al suo termine. c. Con uso estens. può indicare, spec. al plur., una fascia del fiume' e, non com., anche 'spiaggia, riva del mare'. - 1. a. striscia di terra emersa a contatto con una distesa d'acqua: le r. dell'Adriatico costa, litorale, sponda, riviera. b. estens. immediata zona di confine fra la costa e le acque marine o lacustri: camminare sulla r. arenile Definizione Treccani

