Il lago del Nordamerica con emissario il Niagara.

Soluzione 4 lettere : ERIE

Curiosità : Il lago del Nordamerica con emissario il Niagara

Il lago Ontario (in inglese Lake Ontario) è uno dei cinque Grandi Laghi del Nordamerica. Si trova al confine fra Stati Uniti (stato di New York) e Canada ... Significato erie

difterìa s. f. dal fr. dipht(h)érie, termine coniato come correzione di un prec. dipht(h)érite quando fu riconosciuto che la difterite non era un’infiammazione. – In medicina, sinon. poco usato di difterite. -eria dal fr. -erie, der. del lat. -arius, col suff. lat. -ia accentato come nell'analogo suff. gr. -ía. - Suff. derivativo di nomi di luoghi di attività acciaieria, birreria, distilleria, falegnameria, libreria, macelleria, di nomi con valore collettivo argenteria, artiglieria, biancheria, Definizione Treccani

