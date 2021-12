La definizione e la soluzione di: La Lady della canzone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : GAGA

Curiosità : La Lady della canzone

La canzone racconta la storia di una donna conosciuta solo come "Lady Marmalade", che seduce un uomo per le strade di New Orleans in Louisiana. La frase ... Significato gaga

gagà s. m. voce onomatopeica, come il fr. gaga che significa «vecchio rammollito». – Giovanotto intellettualmente e moralmente dopo la prima guerra mondiale dai giornali umoristici). ? Ormai disusati anche il femm. gagarèlla, l’accr. gagaróne e alcuni der. come gagaismo (il comportamento tipico dei gagà). s. m. voce onomatopeica, come il fr. gaga che significa 'vecchio rammollito', disus. - giovane superficiale e fatuo che ostenta un'affettata eleganza bellimbusto, cicisbeo, damerino, dandy, elegantone, figurino, ganimede, disus. moscardino, non com. vagheggino, disus., iron. zerbinotto Definizione Treccani

