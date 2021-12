La definizione e la soluzione di: Jennifer, Hollywood. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ANISTON

Curiosità : Jennifer, Hollywood

Jennifer Joanna Aniston (Los Angeles, 11 febbraio 1969) è un'attrice e produttrice cinematografica statunitense. Ha ottenuto il riconoscimento in tutto ... Significato aniston

Neologismi friendzone (Friendzone o friend zone) s. f. inv. Relazione affettiva asimmetrica, caratterizzata dal fatto che uno dei due soggetti prova attrazione e desiderio, Schwimmer) che potrebbe aver perso per sempre la sua occasione con Rachel (Jennifer Aniston), rimanendo così bloccato nella friend zone di cui può persino essere considerato il Definizione Treccani

Altre definizioni con jennifer; hollywood; La professione di jennifer Melfi ne I Soprano; jennifer nel cast di “The Yellow Birds”; La jennifer che fu lanciata dalla sitcom Friends; Il serial che ha lanciato jennifer Garner; Al, star di hollywood ; Gli Awards hollywood iani che premiano il peggio; La Zellweger di hollywood ; Il carpet di hollywood ; Cerca nelle Definizioni