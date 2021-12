La definizione e la soluzione di: Isola vicina al Madagascar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RÉUNION

Curiosità : Isola vicina al Madagascar

al largo della costa orientale dell'Africa di fronte al Mozambico. L'isola principale, anch'essa chiamata Madagascar, è la quarta più grande isola del ... Significato réunion

reunionista agg. e s. m. e f. (pl. m. -i). – Appartenente o relativo alla grande isola vulcanica La Réunion ‹reüni?ö'› (o Riunione), situata a est del Madagascar e dipendente dalla Francia (con lo status di Dipartimento d’Oltremare). Come sost., abitante, originario o nativo di La Réunion. Definizione Treccani

