La definizione e la soluzione di: Isola dal clima freddo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LANA

Curiosità : Isola dal clima freddo

caldo, contrapposto al temperato freddo con cui talvolta si indica il clima boreale) qualsiasi clima il cui mese più freddo ha una temperatura compresa tra ... Significato lana

lana s. f. lat. lana. – 1. a. all’animale vivo, l. pelata o di concia, tolta all’animale morto; l. sucida, la lana come si ottiene dal vello, impregnata di grasso e sporca; l. saltata o lavata addosso, quella CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA lana s. f. lat. lana. - 1. pelo della pecora e di altri ruminanti lett. tosone, lett. vello. ? pelo. 2. estens. qualunque tipo di fibra filamentosa: l. di roccia; l. di vetro ? Espressioni: lana d'acciaio acciaio ridotto in fili sottilissimi, con cui si puliscono gli utensili di cucina lanetta, paglia di ferro, paglietta, Definizione Treccani

Altre definizioni con isola; clima; freddo; isola vicina al Madagascar; Gli isola ni dei Faraglioni; L isola australiana che dà nome a una lana; Sinonimo di funerale che dà nome ad un isola sarda; Vi sono quelle astronomiche e quelle clima tiche; Rinomata stazione clima tica sul lago Maggiore; Scienza che comprende la clima tologia; Un brutto clima meteorologico; Irrigidirsi per il freddo ; Sospendere le funzioni vitali col freddo ; Evita che il libro... prenda freddo ; Quello dei rettili... è freddo ; Cerca nelle Definizioni