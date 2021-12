La definizione e la soluzione di: irritato, infiammato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ARROSSATO

Curiosità : irritato, infiammato

all'applicazione della pressione, irritando ulteriormente il peritoneo infiammato. Il segno di Rovsing viene suscitato spingendo l'addome lontano dall'appendice ... Significato arrossato

arrossare v. tr. e intr. der. di rosso (io arrósso, ecc.). – 1. era bianco, tanta l’allegria, anche se il freddo arrossava le gambe e le guance ( Mario Rigoni Stern ); il tramonto arrossava le cime dei monti. 2. intr. (aus. essere) Diventare infiammato agg. part. pass. di infiammare. - 1. che arde producendo fiamma: un getto di gas i. acceso, ardente, bruciante. 2. fig. a. assume il colore della fiamma: aveva il volto i. per la vergogna acceso, arrossato, avvampato, infuocato, paonazzo, rosso. bianco, impallidito, pallido. 3. fig. di discorso Definizione Treccani

