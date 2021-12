La definizione e la soluzione di: Irrigidirsi per il freddo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GELARSI

Curiosità : Irrigidirsi per il freddo

un periodo di circa 1-3 ore iniziano a contrarsi e a irrigidirsi, rimanendo in quello stato: il rigor mortis causa una formazione di resistenti ponti ... Significato gelarsi

congelare dal lat. congelare, der. di gelum 'ghiaccio, gelo', col pref. con- io congèlo, ecc.. - ¦v. tr. 1. fis. far passare un liquido allo stato solido per raffreddamento , scongelare. 3. a. provocare il congelamento di parti del corpo assiderare, gelare, ghiacciare. riscaldare, scaldare. b. fig. far diventare rigido, impietrito, per la CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

