La definizione e la soluzione di: Inventò l estratto di carne.

Soluzione 6 lettere : LIEBIG

Curiosità : Invento l estratto di carne

La cucina argentina è caratterizzata dal prevalente utilizzo di carne e di farina di frumento. Nel corso del tempo, a seguito dei grandi flussi migratori ... Significato liebig

bròdo s. m. dall’ant. alto ted. *brod (cfr. ingl. broth), da cui anche broda. o di particolari organi (b. al fegato), o contenente estratto di carne (b. al Liebig). 5. In biologia, b. primordiale, espressione con cui, per traduz. dell’ingl. primordial soup CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

