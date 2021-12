La definizione e la soluzione di: Invece della cinepresa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : VIDEOCAMERA

Curiosità : Invece della cinepresa

ellissi spesso chiamata semplicemente macchina da presa), anche chiamata cinepresa, è un apparato che registra (impressiona) una sequenza di immagini fotografiche ... Significato videocamera

videocàmera s. f. comp. di video- e camera, nel sign. 4. – Apparecchio portatile che permette di registrare su videonastri (contenuti in videocassette generalmente di dimensioni ridotte), DVD, hard disk e altri supporti, segnali corrispondenti a immagini e suoni; comprende un sistema ottico (in videocamera video'kamera s. f. comp. di video- e camera. - telecom. apparecchio portatile che permette di registrare su videonastri immagini e suoni telecamera. Definizione Treccani

