La definizione e la soluzione di: L intervallo tra due corridori.

Soluzione 8 lettere : DISTACCO

Curiosità : L intervallo tra due corridori

È vietato ai corridori sfruttare la scia degli avversari come può accadere quando un atleta riprenda sul percorso uno o più corridori partiti prima di ... Significato distacco

distacco s. m. der. di distaccare (pl. -chi). – 1. strappando la pittura da questo; il d. di un aeromobile dal suolo, o assol. distacco, il decollo. In medicina: d. della placenta, disinserzione della placenta uterina, che ha luogo CATEGORIA: MILITARIA distacco s. m. der. di distaccare pl. -chi. - 1. il distaccare o il distaccarsi, anche con la prep. da: l'umidità ha causato il d. dell'intonaco dalle pareti e ? DISTACCAMENTO 1. 2. sport. a. distanza che si frappone fra i partecipanti a una gara, anche con la prep. da stacco. b. differenza di punti fra i partecipanti a una Definizione Treccani

