La definizione e la soluzione di: Intenerite, turbate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COMMOSSE

Curiosità : Intenerite, turbate

dovrà quindi restare indefinitamente in Messico per cucinare. Skyler, intenerita dalla situazione economica disastrosa di Ted, inventa, con la complicità ... Significato commosse

commuòvere (pop. o letter. commòvere) v. tr. dal lat. commovere «mettere animo, la mente; le tue disgrazie mi commuovono; la sua generosità mi ha commosso; musica, versi che commuovono. Nell’intr. pron., commuoversi, provare forti emozioni, suscitate da Definizione Treccani

