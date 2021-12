La definizione e la soluzione di: Vi s inoltra chi cerca funghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BOSCO

Curiosità : Vi s inoltra chi cerca funghi

(euforbiacee, papaveracee, moracee, sapotacee, composite asteracee, ecc.) e nei funghi dei generi Lactarius e Lactifluus, oltre che nel Multifurca furcata. La ... Significato bosco

bòsco s. m. dal germ. occid. busk o bosk; cfr. lat. mediev. buscus che sfugga la giustizia o si renda comunque irreperibile) e nel prov. è meglio essere uccel di bosco che uccel di gabbia; uomo da b. e da riviera, adatto alla vita più diversa, a CATEGORIA: ALIMENTAZIONE bosco 'b?sko s. m. dal germ. occid. busk o bosk; cfr. lat. mediev. buscus o boscus pl. -chi. - 1. associazione vegetale di alberi selvatici con valore sacro dei fascetti secchi su cui i bachi tessono il bozzolo boschetto. ? uccel di bosco persona che si sottrae alla giustizia restando libera o che si rende irreperibile latitante Definizione Treccani

