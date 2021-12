La definizione e la soluzione di: L inizio del viaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PARTENZA

Curiosità : L inizio del viaggio

Viaggio all'inizio del mondo è un film del 1997 diretto da Manoel de Oliveira, l'ultimo interpretato da Marcello Mastroianni. È stato presentato fuori ... Significato partenza

partènza s. f. der. di partire. – 1. Il fatto e il momento di partire: di p. è troppo esiguo; il progetto di p. ha subìto molte modifiche. b. Punto di partenza: in senso proprio, il punto da cui un corpo, e quindi anche una persona, comincia a partenza par't?ntsa s. f. der. di partire². - 1. a. il fatto e il momento di partire: la p. di un amico; rimandare la p. per le vacanze; tutto è o il segnale della p. start, via. ? Espressioni: fig., tornare al punto di partenza ? ?. 4. cinem. l'inizio di una ripresa cinematografica azione. stop. 5. fig. la Definizione Treccani

