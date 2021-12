La definizione e la soluzione di: L inizio del brano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : BR

Curiosità : L inizio del brano

corso dei due anni precedenti. Il brano si aggiudicò la Targa Tenco alla Migliore Canzone nel 1991. L'inizio del brano è costituito dall'esecuzione di buona ... Significato br

Neologismi (2008) anti-Br (anti br), agg. inv. Finalizzato a contrastare l’azione delle Brigate Rosse. ? tit. guardia» avverte Prodi. … L’operazione anti br è l’unico tema italiano a cui abbia febbraio 2007, p. 6). Derivato dall’acronimo Br con l’aggiunta del prefisso anti-. Già broker 'br??k?, it. 'broker s. ingl. propr. 'mediatore, sensale', usato in ital. al masch. - 1. prof. chi svolge intermediazione in affari commerciali intermediario, mediatore, disus. sensale. 2. prof. chi esegue compravendita di titoli agente di borsa o di cambio, Definizione Treccani

Altre definizioni con inizio; brano; Definizio ne rappresentativa di un epoca rotto; inizio d inizio ; Apparire all inizio ; Gradisce all inizio ; Il gruppo del brano In un vecchio cieco; Le Vibrazioni la nominano nel brano Dedicato a te; Celebre brano di apertura del musical Hair; Un brano del cantautore Samuele Bersani del 2003; Cerca nelle Definizioni