La definizione e la soluzione di: Iniziali della Highsmith.

Soluzione 2 lettere : PH

Curiosità : Iniziali della Highsmith

o Carol, nell'edizione originale americana), è un romanzo di Patricia Highsmith, inizialmente pubblicato con lo pseudonimo di Claire Morgan nel 1952 in ... Significato ph

pH . – In chimica, notazione, che significa propriam. «potenza e precisamente 10-7, alla temperatura di 25 °C), il pH è, a 25 °C, uguale a 7: le soluzioni compatibile solo con minime variazioni del pH dei liquidi fisiologici presenti in un ecologia Branche dell’ecologia - Autoecologia; biocenologia; biogeogra?a; demoecologia; ecologia aerea; ecologia animale; ecologia clinica o medicina ambientale; ecologia terrestre; ecologia umana; - 1. Acqua; anidride carbonica; fuoco; gravità; luce; mare; marea; ossigeno; pH; piovosità; pressione; salinità; sole; temperatura; terra; umidità; vento. 2. Acclimatazione Definizione Treccani

