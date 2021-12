La definizione e la soluzione di: Inizia e finisce con un colpo di gong. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ROUND

Curiosità : Inizia e finisce con un colpo di gong

desiderava già una batteria, iniziò con un piccolo drum kit fatto di lattine di caffè, imitando i suoi idoli Buddy Rich e Gene Krupa. A 10 anni sua madre ... Significato round

round ‹ràund› s. ingl. («giro, turno», propr. «tondo»; pl. rounds ‹ràund?›), ; il candidato repubblicano, nel confronto televisivo con quello democratico, ha perso un r., l’ultimo round. 2. In musica, tipo di canone infinito (o di rota) all’unisono o all round 'ra?nd, it. 'raund s. ingl. 'giro, turno'; propr. 'tondo', usato in ital. al masch. - sport. nel pugilato, ciascuna delle parti in cui è diviso un incontro Definizione Treccani

