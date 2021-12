La definizione e la soluzione di: Un ingrediente di vari dolci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CIOCCOLATO

Curiosità : Un ingrediente di vari dolci

mescolanza) è un dolce popolare delle Filippine che è una miscela di ghiaccio tritato e latte condensato a cui si aggiungono vari ingredienti come la nata ... Significato cioccolato

cioccolato s. m. (o cioccolata s. f.; ormai ant. cioccolatto , alle mandorle, al caffè, ecc.; uova di c.; torta, gelato di c. (o al cioccolato). Tipi particolari sono il c. fondente, correntemente detto anche c. amaro, il c. in polvere CATEGORIA: ALIMENTAZIONE cioccolato o cioccolata s. f.; ant. cioccolatto o cioccolatte, entrambi s. m. dallo sp. chocolate, dall'azteco chocolatl. - ¦ s. m. gastron. prodotto dolciario costituito da cacao e zucchero ? cacao. ¦ agg. invar. di colore simile a quello del cioccolato: pelle color c. bruno, marrone. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

