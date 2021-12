La definizione e la soluzione di: Un ingegnoso espediente per trarsi d impaccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

risórsa s. f. dal fr. ressource, der. del lat. resurgere «risorgere». – Qualsiasi fonte , inaspettate. In economia, r. naturali, le risorse fornite dalla natura, e r. non naturali, , a capacità intellettuali: è uomo pieno di risorse, di molte r., di infinite r., che risorsa ri'sorsa s. f. dal fr. ressource, der. del lat. resurgere 'risorgere'. - 1. a. qualsiasi cosa che valga a fornire aiuto, sostegno, spec. in situazioni di c. assol., spec. al plur., caratteristiche intellettuali positive: è un uomo pieno di risorse ? capacità, doti, qualità. 2. biol. al plur., disponibilità, in un determinato CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

