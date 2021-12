La definizione e la soluzione di: Un infuso calmante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CAMOMILLA

Curiosità : Un infuso calmante

Valerianacee. Viene utilizzata soprattutto in fitoterapia e in farmacia, come calmante naturale. È la più nota del genere Valeriana, costituito da più di 150 ... Significato camomilla

camomilla s. f. lat. tardo chamomilla, adattam. del gr. ?aµa?µ????, propr. «mela nana»; da varie specie dei generi antemide e matricaria. 2. Infuso dei fiori essiccati della camomilla comune e romana, dotato di blanda azione sedativa, diuretica e digestiva: farsi una CATEGORIA: ALIMENTAZIONE camomilla s. f. lat. tardo chamomilla, adattam. del gr. khamáimelon, propr. 'mela nana'. - 1. bot. nome di varie specie di piante erbacee medicinali della famiglia composite e in partic. di Matricaria chamomilla ? antemide. 2. gastron. bevanda prodotta con i fiori essiccati ? decotto, Definizione Treccani

Altre definizioni con infuso; calmante; Un infuso di foglie; Delicato infuso ; Con i calici dei suoi fiori si prepara un infuso rinfrescante; infuso eccitante del Sudamerica; Un principio attivo calmante per la tosse; calmante , antidolorifico; Lo lenisce il calmante ; Un calmante dei nervi; Cerca nelle Definizioni