La definizione e la soluzione di: Incassa per conto degli autori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SIAE

Curiosità : Incassa per conto degli autori

essere nuove e originali), attraverso il riconoscimento all'autore originario (o agli autori in caso di collaborazione creativa) dell'opera di una serie ... Significato siae

editóre s. m. (f. -trice) dal lat. editor -oris «chi , di una collana di classici; Società italiana degli autori ed editori (in sigla: SIAE ). Con riguardo alla pubblicazione di giornali e periodici, l’imprenditore, o l’impresa Definizione Treccani

