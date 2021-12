La definizione e la soluzione di: L impulso al progetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : INPUT

Curiosità : L impulso al progetto

Unito e Canada. Il Progetto Manhattan includeva attività di intelligence sul Programma nucleare militare tedesco. Il personale del Progetto Manhattan, nell'ambito ... Significato input

input ‹ìnput› s. ingl. dal v. (to) put in grandezze e ai dati di uscita: (v. anche entrata, nel sign. 1 e). La locuz. input-output indica poi i dispositivi periferici per l’ingresso e l’uscita dei dati: monitor, memorie input 'input, it. 'imput s. ingl. da to put in 'mettere dentro', usato in ital. al masch. - 1. inform. inserimento di dati nella memoria di un elaboratore elettronico entrata, ingresso. output, uscita. 2. estens. direttiva che avvia un processo, anche con la prep. a: dare l'i. a Definizione Treccani

