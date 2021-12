La definizione e la soluzione di: Impetuoso attacco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ASSALTO

Curiosità : Impetuoso attacco

l'alto valore dei suoi ufficiali e delle sue truppe impedendone con impetuoso attacco il riordinamento dei resti battuti e fugati. Con una audace marcia ... Significato assalto

assalto s. m. lat. mediev. assaltus, der. di assalire: v. conquistare al primo a.; l’a. dei banditi a una banca, alla diligenza, ecc.; all’assalto!, come grido d’incitamento, anche in usi fig. e scherz.; estens., prendere d’a. un negozio CATEGORIA: MILITARIA assalto s. m. lat. mediev. assaltus, der. di assalire. - milit. azione di impatto violento e per lo più armato attacco, offensiva, se criminale aggressione. ? Espressioni 'a. la panetteria ? accalcarsi, affollare, fare ressa. ? Locuz. prep.: fig., d'assalto molto disinvolto nell'agire: pretore d'a. deciso, disinvolto, spiccio, spregiudicato. Definizione Treccani

Altre definizioni con impetuoso; attacco; Fremente, impetuoso ; impetuoso vento tropicale; Persona di carattere impetuoso ; Veloce... come un tratto di fiume impetuoso !; Un attacco da caricabatterie; Calciatore d attacco ; Studiano il piano d'attacco ; L'attacco a una trincea; Cerca nelle Definizioni