La definizione e la soluzione di: Immensi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ENORMI

Curiosità : Immensi

raggiunto un milione di visualizzazioni. Cieli immensi – 4:15 (Fortunato Zampaglione) ^ Cieli immensi (certificazione), su fimi.it, Federazione Industria ... Significato enormi

stélla1 s. f. lat. stella. – 1. o pianeti (oggi sappiamo che l’apparente immobilità delle stelle fisse è imputabile alle enormi distanze che rendono molto piccoli i loro spostamenti angolari e che in realtà esse CATEGORIA: GEOMETRIA – CORPI CELESTI stella 'stel:a s. f. lat. stella. - 1. astron. corpo celeste, costituito da enormi masse di gas a temperatura molto elevata, dotato di luce propria: s. nane; s. fisse astro. ? Espressioni: stella nuova astro che aumenta improvvisamente la luminosità rendendosi visibile a occhio nudo Definizione Treccani

Altre definizioni con immensi; L'immensi tà del cielo; immensi come gli spazi siderali; Ampi, immensi ; Capi d'immensi regni; Cerca nelle Definizioni