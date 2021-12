La definizione e la soluzione di: Si imbottisce con affettato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PANINO

Curiosità : Si imbottisce con affettato

Significato panino

panino s. m. dim. di pane1. – Piccola forma di pane, in genere tondo o ovale, talora anche di pasta dolce, spesso reso più soffice con l’aggiunta di altri elementi all’impasto (p. all’olio, al burro, al latte); viene spesso tagliato orizzontalmente e farcito con ingredienti varî: p. ripieno; p. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE panino s. m. dim. di pane¹. - 1. gastron. piccola forma di pane, in genere tonda o ovale ? pane. ? region. michetta, region. rosetta. 2. gastron. forma di pane tagliata orizzontalmente e farcita con ingredienti vari: p. imbottito sandwich. ? toast, tramezzino. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

