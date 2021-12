La definizione e la soluzione di: II... mare di Saint-Tropez. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : MER

Curiosità : II... mare di Saint-Tropez

battaglia di Saint-Tropez è stata una piccola azione navale degli inglesi contro la flotta spagnola nel porto neutrale francese di Saint-Tropez. Esso rientra ... Significato mer

mercaptano s. m. dal ted. Mercaptan, formato per contrazione della locuz. lat. scient. mer(curium) captan(s) (sottint. corpus) «(corpo) che si lega al mercurio». – In chimica, nome generico di composti organici solforati (detti anche tioalcoli), che si possono considerare derivati dagli alcoli per 't?ede ant. merzede mer'tsede s. f. lat. merces -edis, der. di merx mercis 'merce', lett. - 1. ciò che si dà a una persona come corrispettivo per una prestazione: ricevere la m.; buona m. compenso, paga, retribuzione, salario. 2. estens. ciò che si riconosce a qualcuno a seguito di un Definizione Treccani

Altre definizioni con mare; saint; tropez; Una fase della mare a; Lo scavo sul fondo del mare ; Adoperare, consumare ; Un modo aulico per chiamare un Livornese; Il fiume di saint -Moritz; Quello di saint Remy si trova a Cagliari; La celeberrima saint della Costa Azzurra; Il dipartimento con saint -Gobain; Precede tropez ; Cerca nelle Definizioni