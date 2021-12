La definizione e la soluzione di: Identifica gli Azzurri sui tabelloni olimpici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ITA

Curiosità : Identifica gli Azzurri sui tabelloni olimpici

della Spagna. Sorse nel 1920, in occasione della partecipazione ai giochi olimpici di Anversa: esordì il 28 agosto dello stesso anno al La Butte di Bruxelles ... Significato ita

-ita1 lat. -ita, desinenza femm. del part. pass. di verbi delle coniug. in -ere e -ere. – Suffisso derivativo di nomi tratti da verbi, di cui esprimono la nozione: (crescita, nascita, perdita, rendita, vendita). -ita¹ lat. -ita, desinenza femm. del part. pass. di verbi delle coniug. in -ere e -ere. - Suff. derivativo di sost. tratti da verbi, di cui esprimono la nozione crescita, perdita, rendita, vendita. Definizione Treccani

