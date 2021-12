La definizione e la soluzione di: L Harrison di Hollywood. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FORD

Curiosità : L Harrison di Hollywood

– Se stai cercando l'attore omonimo nato nel 1884, vedi Harrison Ford (1884-1957). Harrison Ford (Chicago, 13 luglio 1942) è un attore statunitense. ... Significato ford

fordismo s. m. – Sistema di organizzazione e politica industriale, attuato a partire dal 1913 da Henry fabbrica di automobili da lui fondata, la Ford Motor Company, che, sulla base dei principî del taylorismo, mirava ad accrescere l’efficienza produttiva attraverso una rigorosa tracciare v. tr. lat. ?tractiare, der. di tractus, part. pass. di trahere 'trarre' io tràccio, ecc.. - 1. a. lasciare la traccia, soprattutto di impronte lineari altrui: la via del cinema western è stata in gran parte tracciata da John Ford aprire la strada, preparare il terreno, segnare. b. estens. rappresentare linee con segni su Definizione Treccani

