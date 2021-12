La definizione e la soluzione di: Harris: la vice di Biden. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : KAMALA

Curiosità : Harris: la vice di Biden

results live: Joe Biden wins presidency, su CNN, 7 novembre 2020. URL consultato il 7 novembre 2020. Kamala Harris vice di Biden: sarà lei la prima donna afroamericana ... Significato kamala

càmala s. f. dall’ingl. kamala. – Polvere di colore rosso, dotata di azione vermifuga e purgativa, ottenuta da una euforbiacea (Mallotus philippinensis) particolarm. diffusa nelle Indie Orientali. CATEGORIA: FARMACOLOGIA E TERAPIA – INDUSTRIA COSMETICA E FARMACEUTICA Definizione Treccani

