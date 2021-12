La definizione e la soluzione di: Hanno perduto il marito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VEDOVE

Curiosità : Hanno perduto il marito

Ho perduto mio marito è un film del 1937 diretto da Enrico Guazzoni. Una vedova inventa la scomparsa del suo inesistente secondo marito e chiede ad un ... Significato vedove

pupillo s. m. (f. -a) dal lat. pupillus, dim. di pupulus i tuoi pupilli 3. Negli stati italiani dall’epoca dei comuni in poi, ufficiali dei p., o delle vedove e dei p., magistratura speciale che si prendeva cura degli orfani e delle malestruo ma'l?strwo agg. dal fr. ant. malastru o malestru, provenz. malastruc 'nato sotto cattiva stella', ant. - di persona che opera il male compiacendosene o restando indifferente alle conseguenze ch'esso provoca: ahi malestrui e malnati, che disertate vedove e pupilli Dante e ? MALVAGIO agg. 1. Definizione Treccani

