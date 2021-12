La definizione e la soluzione di: Il Gynt musicato da Grieg. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PEER

Curiosità : Il Gynt musicato da Grieg

Disambiguazione – Se stai cercando il poema di Henrik Ibsen musicato da Edvard Grieg, vedi Peer Gynt. I Peer Günt sono un trio heavy metal proveniente ... Significato peer

peer to peer ‹pìë tu pìë› locuz. ingl. (propr. «pari a pari»), usata in ital. come agg. – Termine con cui si designa, in telematica, un sistema (spesso abbreviato nella forma P2P) che consente a un utente di scambiare con altri utenti in quel momento collegati, in regime di assoluta autonomia (senza pari² s. m. dal fr. pair, ingl. peer, dal fr. ant. per, forme corrispondenti all'ital. pari¹ nel sign. di 'persona dello stesso rango'. - 1. stor. chi era posto sullo stesso piano sociale del sovrano spec. con riferimento alla Francia medievale paladino. ? aristocratico, nobile. 2. polit Definizione Treccani

