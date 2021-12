La definizione e la soluzione di: È gustoso cotto alla diavola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : POLLO

Curiosità : e gustoso cotto alla diavola

oggi si serve tutto l'anno, ma specie dall'inverno alla primavera, cotto e tagliato a fette spesse è servito caldo accompagnato con polenta o purea di ... Significato pollo

póllo s. m. lat. pullus «animale giovane» in genere. – 1. a. brodo di p.; petto, cosce di p.; un’ala di p.; le rigaglie del p.; risotto con fegatini di pollo. b. Locuzioni: andare a letto con i p. o come i p., coricarsi prestissimo; meno com CATEGORIA: ALIMENTAZIONE pollo 'pol:o s. m. lat. pullus 'animale giovane' in genere. - 1. nome generico del gallo e della gallina, spec. giovani, allevati per scopi alimentari ? gallina, con le galline, fare le ore piccole, tirare tardi; fig., ladro di polli ? LADRO s. m. 1; pollo d'India ? ?. 2. fig., fam. persona inesperta, facilmente raggirabile pop Definizione Treccani

Altre definizioni con gustoso; cotto; alla; diavola; gustoso gallinaceo; Un gustoso primo della cucina laziale; gustoso al palato; Dall'odore disgustoso ; Il biscotto nella ricetta della zuppa inglese; Si accendono sul cruscotto ; Pasticcio cotto al forno; La struttura con cruscotto e bocchette d'aerazione; Spesso vi indugia un massaggio alla testa; La palla del punto per la vittoria ing; Il Sandro cronista sportivo dalla voce roca; alla buona, semplice; Convulsa, indiavola ta; Cerca nelle Definizioni