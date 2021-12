La definizione e la soluzione di: E gustosa la Kaiser. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PERA

Curiosità : E gustosa la Kaiser

succosa, zuccherina e aromatica. È gustosa e dissetante. Vicino alla base del torsolo ci sono dei semi marroni e lucidi. Kaiser o Imperatore Alessandro ... Significato pera

péra s. f. lat. pirum (plur. pira). – 1. (fr. poire d’angoisse), strumento di tortura consistente in un arnese di ferro a forma di pera che si conficcava in bocca al torturato e, con l’aiuto di una molla, si dilatava in CATEGORIA: ALIMENTAZIONE s. f. lat. pirum pl. pira. - 1. bot. frutto del pero ? Locuz. prep.: fig., a pera 1. a forma di pera: testa a p. oblungo. 2. fam. privo di logica, di senso: un ragionamento a p. volg. a cazzo di cane, illogico, incoerente, insensato, malfatto, sconclusionato, fam. senza capo Definizione Treccani

