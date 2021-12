La definizione e la soluzione di: Guardare, osservare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VEDERE

Curiosità : Guardare, osservare

sciàbaca/sciabachèju - rete da pesca (da sabaka) tabbutu - bara da tabút taliàri - guardare, osservare (da ?ala?a´) tannùra - cucina in muratura (da tannur, forno) tùmminu ... Significato vedere

vedére v. tr. lat. videre (pres. indic. védo letter. véggo, (Dante); l’avrai visto in sogno, perché da più di un anno è in America per lavoro. c. Vedere con la fantasia o con l’immaginazione: e se pur mira Dopo l’esequie, errar vede il suo ve'dere dal lat. videre pres. indic. védo lett. véggo, ant. o poet. véggio, védi ant. véi, vé', véde, vediamo ant. o poet. veggiamo, vedéte, védono lett. véggono, ant. non hanno a che v. con le precedenti avere a che fare, avere da spartire. ? dare a vedere far parere una cosa diversa da quella che è, con la prep. di seguita da inf.: voleva Definizione Treccani

Altre definizioni con guardare; osservare; guardare con insistenza, fissare; Strumenti con lenti per guardare molto lontano; guardare senza essere visti; guardare dal buco della serratura; Se ne puo osservare un minuto; osservare ; osservare con compiacimento; osservare a sinistra; Cerca nelle Definizioni